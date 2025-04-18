Україна

Величезна втрата для команди Ротаня.

Один з лідерів Олександрії Хуан Безерра не допоможе своїй команді у заключному відрізку сезону-2024/25. Про це заявив асистент головного тренера української команди Сергій Кравченко в ефірі УПЛ ТБ.

"Філіппов ще лікується. Будемо сподіватися, що через тур він буде готовий. Безерра вилетів до кінця сезону", — заявив Кравченко.

Деталі пошкодження 22-річного бразильця не розголошуються.

Зазначимо, що Безерра отримав травму у матчі 24-го туру української Прем'єр ліги проти львівського Руху (1:1). Його було замінено на 18-й хвилині зустрічі.

Цього сезону Хуан Безерра відіграв за Олександрію 26 матчів, забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.