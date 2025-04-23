Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють чернівецька Буковина та Динамо Київ.
Андрій Ярмоленко, фото ФК Динамо Київ
23 квітня 2025, 14:55
Чернівецька Буковина та Динамо Київ зіграють на стадіоні Україна у Львові матч півфіналу Кубка України.
Григорій Чурілов, після нічиєї проти СК Полтава (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Олександр Шовковський, на тлі перемоги в дербі над Оболонню (3:0), використав із перших хвилин Моргуна у воротах, тоді як у захисті гратимуть Лучкевич, Попов, Дячук та Вівчаренко, Піхальонок, Бражко та Рубчинський утворять трикутник у центрі поля, а Герреро та Волошин долучаться до атаки.
Буковина: Каневцев — Солдат, Бусько, Прокопчук, Морговський — Тищенко, Кольцов, Глущук — Кожушко, Бойчук, Гончарук.
Запасні: Погорілий, Пономаренко, Рудавський, Хамелюк, Андрейчук, Кілєвий, Лопирьонок, Васильєв.
Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Шапаренко, Ванат, Тимчик, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Біловар, Дубінчак, Михайленко.
Динамо Київ: Моргун — Лучкевич, Попов, Дячук, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Рубчинський — Ярмоленко, Герреро, Волошин.
Гра Буковина — Динамо Київ почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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