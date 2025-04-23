Україна

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють чернівецька Буковина та Динамо Київ.

Чернівецька Буковина та Динамо Київ зіграють на стадіоні Україна у Львові матч півфіналу Кубка України.

Григорій Чурілов, після нічиєї проти СК Полтава (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги в дербі над Оболонню (3:0), використав із перших хвилин Моргуна у воротах, тоді як у захисті гратимуть Лучкевич, Попов, Дячук та Вівчаренко, Піхальонок, Бражко та Рубчинський утворять трикутник у центрі поля, а Герреро та Волошин долучаться до атаки.

Буковина: Каневцев — Солдат, Бусько, Прокопчук, Морговський — Тищенко, Кольцов, Глущук — Кожушко, Бойчук, Гончарук.

Запасні: Погорілий, Пономаренко, Рудавський, Хамелюк, Андрейчук, Кілєвий, Лопирьонок, Васильєв.



Динамо Київ: Моргун — Лучкевич, Попов, Дячук, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Рубчинський — Ярмоленко, Герреро, Волошин.