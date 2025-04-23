Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 26 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Так, матч Шахтар — Динамо Київ обслуговуватиме Віталій Романов, а за систему VAR відповідатиме Микола Балакін.

Поєдинок Інгулець — Олександрія довірили Олександру Кальонову, якому із системою VAR допоможе Дмитро Кубряк.

УПЛ-2024/25. 26 тур

25 квітня (п’ятниця)

13:00. Інгулець – Олександрія. Арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький), VAR – Дмитро Кубряк (Одеса).

18:00. Зоря – Лівий Берег. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ), VAR – Олександр Шандор (Львів).

26 квітня (субота)

13:00. Чорноморець – Рух. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська обл.), VAR – Дмитро Євтухов (Дніпро).

15:30. ЛНЗ – Кривбас. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава), VAR – Сергій Задиран (Київська обл.).

18:00. Оболонь – Карпати. Арбітр – Назарій Дьордь (Ужгород), VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

27 квітня (неділя)

13:00. Ворскла – Верес. Арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), VAR – Роман Блавацький (Львів).

15:30. Колос – Полісся. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький), VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

18:00. Шахтар – Динамо. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро), VAR – Микола Балакін (Київська область).

Після 25 турів Динамо Київ набрало 63 очки та посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 53 очки.