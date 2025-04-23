Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 23 квітня 2025 року.

Донецький Шахтар став другим фіналістом Кубка України, здолавши житомирське Полісся з мінімальним рахунком 1:0 у напруженому півфінальному матчі. Переможний м’яч забив Аліссон наприкінці другого овертайму, на 114-й хвилині.

Поєдинок вийшов непростим для підопічних Маріно Пушича — Шахтар створив чимало моментів ще в основний час, але довго не міг пробити голкіпера Кудрика. Полісся, у свою чергу, трималося завдяки самовідданій грі в захисті та моментами відповідало гострими атаками.

У підсумку, Шахтар став фіналістом турніру, де зустрінеться з головним суперником — київським Динамо. Полісся ж не зможе зіграти у вирішальному матчі на домашньому стадіоні, який прийматиме фінал цього сезону.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Шахтар у рамках півфіналу Кубка України-2024/25:

Полісся — Шахтар 0:1

Гол: Аліссон, 114



Полісся: Кудрик — Тейлор (Віале, 98), Чоботенко, Матич (Таллес, 77), Михайліченко — Сарапій, Бабенко — Гуцуляк (Андрієвський, 68), Крушинський, Назаренко — Батіста (Брістрич, 115).



Шахтар: Різник — Грам, Бондар, Матвієнко (Матвієнко, 100) — Вінісіус, А. Бондаренко (Судаков, 82), Марлон (Криськів, 100), Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 91), Егіналду (Траоре, 82), Кевін.



Попередження: Гуцуляк, Сарапій, Бабенко, Михайліченко, Таллес — Вінісіус