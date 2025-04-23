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В. о. головного тренера Буковини висловився про поразку від Динамо Київ за крок до фіналу Кубка України.

Кубкова казка Буковини завершилася на стадії півфіналу: чернівецька команда у Львові поступилася київському Динамо з рахунком 1:4 за крок до фіналу Кубка України.

Виконувач обов’язків головного тренера Буковини Григорій Чурілов поділився враженнями від результати історичного для своєї команди матчу.

"Хочу розпочати зі слів подяки всім чернівчанам. Ви не просто найкращі — ви неймовірні! Ви сьогодні на стадіоні створили неймовірну атмосферу! І під час всього поєдинку, і задовго до його початку. Ця енергія допомогла хлопцям провести дуже пристойний перший тайм. Ми хотіли віддячити нашим вболівальникам за їхню палку підтримку. Сподіваюся, що у першому таймі це в нас вийшло. Хлопці правильно дотримувалися плану на гру. Найважливіше, що нам вдалося в першому таймі — позбавити Динамо простору між лініями, наскільки це взагалі було можливо. Ми досить компактно оборонялися, особливо тоді, коли суперник доставляв м’яч на фланги. Був момент, коли влучили у стійку, потім забили хороший гол, після чого створили ще один небезпечний момент. Перший тайм у нашому виконанні вийшов дуже якісним.

Ми розуміли, що Динамо реагуватиме на події на полі своїми замінами, адже у команди, по суті, два рівноцінних склади. Кияни можуть проводити ротацію без втрати в якості. У першому таймі в центрі грав Піхальонок — це дуже інтелектуальний футболіст, він дає якість в атаці своєї команди. Але Буяльський, який його замінив, теж дає цю якість, а ще він більше робить у плані вбігань. Ванат суттєво підсилив гру своєї команди. Якщо з Герреро нам вдавалося справлятися, то Владислав додав якості у нападі. На той момент ми вже втомилися. У нас немає можливості проводити такі рівноцінні заміни. Треба визнати, що ресурс Динамо сьогодні просто вищий.

Психологічний тиск? Ні, він не вплинув. Ніякого тиску сьогодні не було, ми із цим впоралися. Звичайно, дуже боляче програвати з рахунком 1:4, але у футболі дуже важлива реакція на події. І я вірю, що після таких матчів якомога більше дітей захотять займатися футболом.

Чому ми не відчували тиску? Бо ми розуміли, що якщо Буковина пробилась до півфіналу, потрапивши в компанію до Динамо, Шахтаря і Полісся, то, напевно, команда справді на це заслужила. Тож сьогодні ми просто хотіли подарувати свято всім, хто живе нашою командою, підтримує її, допомагає їй. Ми віддали сьогодні на полі всі сили та емоції", — цитує слова Григорія Чурілова офіційний сайт Буковини.

Дивитися відео голів та огляд матчу Буковина — Динамо Київ ви можете на Football.ua.