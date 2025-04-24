Україна

Керманич Шахтаря висловився про вихід своєї команди до фіналу Кубка України.

Донецький Шахтар став другим фіналістом Кубка України, здолавши житомирське Полісся з мінімальним рахунком 1:0 у напруженому півфінальному матчі. Переможний м’яч забив Аліссон наприкінці другого овертайму, на 114-й хвилині.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Суперник дуже непростий, і сьогоднішня гра це підтвердила. Обидві команди викладалися на максимум. Ми мали ініціативу, створили кілька хороших моментів, але коли не забиваєш — завжди ризикуєш пропустити. Добре, що вдалося зіграти якісно і в обороні. Вважаю, ми заслужено перемогли.

Ми гнучко підходимо до тактики, ротуємо склад. Матвієнко може закрити різні позиції. Що до Судакова — він ще не повністю відновився після пошкодження. Але він справжній боєць, і коли вийшов, виклався на повну. Я чекаю такої самовіддачі від кожного.

Кубок — важливий, але в «Шахтарі» ми завжди граємо за титули. Для мене головне — не втратити стиль. Трофеї — це важливо, але без впізнаваної гри вони нічого не варті. Ми розвиваємо молодих гравців, і збереження стилю — наш пріоритет. Якщо втрачаєш стиль — втрачаєш усе", — заявив Маріно Пушич в ефірі YouTube-каналу Полісся.

Дивитися відео гола та огляд матчу Полісся — Шахтар ви можете на Football.ua.