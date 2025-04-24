Україна

Інцидент стався 23 квітня, тренування першої команди не постраждали.

23 квітня на тренувальній базі Кривбасу стався пожежний інцидент, про що повідомила пресслужба клубу.

За словами офіційного телеграм-каналу клубу, усі працівники та гравці були оперативно евакуйовані, ніхто не постраждав. Пожежа сталась в адмінбудівлі.

"Так, це була пожежа. Всі живі. На місці працює ГСЧС", — зазначено у повідомленні клубу.

Під час інциденту перша команда Кривбасу проводила тренування на одному з полів, що дозволило оперативно здійснити евакуацію.