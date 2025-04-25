Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 квітня 2025 року.

Зоря в 26-му турі української Прем'єр-ліги переграла Лівий Берег з рахунком 2:1.

Прикрашенням матчу став красивий м'яч Антюха на 40-й хвилині, після якого луганці додали ще один гол від Яцика одразу після перерви.

Гості скоротили відставання завдяки голу Сідннея, однак уникнути поразки не змогли. Команда Младена Бартуловича цим матчем зупинила свою невдалу серію й наблизилась до зони єврокубків.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Лівий Берег у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Зоря — Лівий Берег 2:1

Голи: Антюх, 40, Яцик, 49 — Сіднней, 64



Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Дришлюк, Вантух — Кораблін (Білоцерковець, 70), Попара, Мічин — Антюх (Слесар, 70), Будківський, Яцик (Горбач, 80).



Лівий Берег: Механів — Астахов, Семенов, Якимів, Шаповал (Сіднней, 60) — Приходько (Кобзар, 85), Косовський (Дієго, 46), Банада — Синиця (І. Когут, 59), Сухоручко, Шастал (Войцеховський, 59).



Попередження: Дришлюк — Механів, Астахов, Когут