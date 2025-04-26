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Наставник ЛНЗ поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Кривбасу (0:0).

"Реакція футболістів — всі сумні сидять, засмучені, значить, розуміли, що були дуже близько до перемоги. Через це є такий трошки негатив, але якщо здорово, правильно аналізувати, розумно, холоднокровно, то, я думаю, що сьогодні було більше позитивних моментів, ніж негативних.

Як для мене, сьогодні був зроблений значний крок вперед у плані не гри як цілісної такої, але дуже було моментів, таких, яких нас влаштовують і ми до них прагнемо. Не думаю, що зараз потрібно опускати руки чи сильно там сумувати з цього приводу, потрібно прийняти цей результат і продовжувати працювати, бо я думаю, що ми сьогодні отримали такий матеріал, інформацію, яка підтверджує правильність наших дій, нашого напрямку в роботі.

Такі заміни, які вимушені, вони, як правило, недоречні. У перерві між таймами ми маємо трохи часу, ми можемо зробити певні корективи і так далі, а так, коли це посередині тайму, і людина отримує травму, то це не найкращий момент для нас. Але я можу сказати, що в цілому ми не постраждали, бо футболісти на полі швидко відреагували на незначні зміни, але в цілому ми не відчували, що у нас відбулася якась втрата. Я просто переживаю і хочу, щоб травма була несерйозна, бо він для нас важливий гравець. І дуже невчасно ця травма.

Якщо чисто брати другий тайм, то я думаю, ми були дуже близько до переможного результату, до забитих голів, але, як мінімум в одному моменті, не можна інакше охарактеризувати, як просто банальне невезіння, коли в пусті ворота не забивається м'яч з п'яти-шести метрів. Але так стається, на жаль, тому не надаємо цьому такого великого значення, розуміємо, що в другому таймі набагато міцніше тримали гру в своїх руках. Ми правильніше, більш системно атакували, і через це, я думаю, перевага була у другому таймі", — сказав Григорчук в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Кривбас.