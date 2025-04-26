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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 квітня 2025 року.

Черкаський ЛНЗ у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки із Кривбасом (0:0).

Команда Романа Григорчука володіла невеликою перевагою у контролі м'яча, проте втілити його у перевагу в рахунку не змогла. Команди нанесли лише по два удари у площину воріт.

Після 25 ігор Кривбас набрав 39 очок і посідає шосте місце в УПЛ, а у ЛНЗ 27 балів та десята позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Кривбас у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

ЛНЗ — Кривбас 0:0

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Дайко, Муравський (Саліху, 75), Каплієнко (Драмбаєв, 75) — Танковський (Нонікашвілі, 80) — Г. Пасіч, Яшарі, Тілль, Ейнел (Молло, 23) — Момо.

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Понєдєльнік (Ікенна, 46), Романчук, Дібанго — Ілич (Конате, 63), Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб (Луньов, 86), Микитишин (Ндомбазі, 73) — Соса.

Попередження: Путря, Танковський, Яшарі, Тілль — Понєдєльнік, Микитишин.