Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 квітня 2025 року.

Одеський Чорноморець у матчі 26 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поступився львівському Руху (1:2).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли у складі львівської команди результативним ударом відзначився Юрій Климчук.

Потім на 62 хвилині "моряки" відігралися завдяки голу Олексія Хобленка, але на 76 хвилині перемогу команді Віталія Пономарьова приніс забитий м'яч у виконанні Артура Рябова.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Рух у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — Рух 1:2

Голи: Хобленко, 62 — Климчук, 20, Рябов, 76.

Чорноморець: Рудько — Кисіль (Раян, 61), Скиба, Ракіцький (Єрмаков, 46), Бутко — К. Попов (Шевцов, 69), Сігеєв (Лацабідзе, 61), Габелок (Тоіров, 69), Янаков — Хобленко, Мустафаєв.

Рух: Герета — Кітела, Горін, Холод, Роман — Пастух, Підгурський, Рябов (Джурабаєв, 90+2) — Карабін (Ременяк, 64), Климчук, Руніч (Алмазбеков, 64).

Попередження: К. Попов, Ракіцький, Габелок, Мустафаєв, Пастух — Карабін.