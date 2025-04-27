Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 27 квітня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 донецький Шахтар у Львові протистоятиме київському Динамо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 27 КВІТНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Цього недільного вечора Шахтар спробує завдати удару по чемпіонським амбіціям Динамо, якому вдалося уникнути поразок у попередніх 25-ти матчах (19В, 6Н) поточної кампанії УПЛ. "Біло-сині" мають можливість уже сьогодні поставити крапку на математичних шансах "помаранчево-чорних" вдруге поспіль захистити свій титул.

У матчі першого кола, що проходив у жовтні 2024 року, команда Маріно Пушича в меншості втратила звитягу над колективом Олександра Шовковського через гол на 87-й хвилині, зігравши внічию з рахунком 1:1. Таким чином, до сьогоднішнього "Класичного" Шахтар підходить на тлі семи поспіль поєдинків (4В, 3Н) без поразок від Динамо в усіх турнірах.

Динамо — Шахтар: "жорстка" історія зустрічей

Продовження цієї серії незадовго до очної зустрічі у фіналі Кубка України може додати донеччанам важливої для здобуття трофея впевненості. Стати учасниками вирішального матчу турніру (14 травня) їм удалося завдяки дебютному голу Аліссона в напруженому овертаймі проти Полісся в Житомирі (1:0), тоді як кияни у Львові розгромили чернівецьку Буковину (4:1).

Понад тижнем раніше "помаранчево-чорні" несподівано поступилися вдома Колосу (2:4), якому допомогли гол і три асисти вихованця "біло-синіх" Владислава Велетня. Вчора ж Динамо U-19 впоралося з однолітками з Шахтаря (1:0), тож тепер лишається з'ясувати, було все це звичайним співпадінням, або ж натяком для однієї зі сторін недільної дуелі.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2.27, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон — Педріньйо да Сілва, А. Бондаренко, Судаков, Кевін — Егіналду.

Динамо: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Шахтар може здобути 390-ту перемогу на своєму полі або зазнати 40-ї домашньої поразки в УПЛ.

Безпрограшна серія Динамо триває в Чемпіонаті 27 матчів: 21 перемога та 6 нічиїх.

Безнічийна серія Шахтаря триває 5 ігор: 4 перемоги та поразка.

Динамо не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 441-ї хвилини.

Шахтар при Маріно Пушичу може забити 100-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Динамо при Олександру Шовковському може здобути 50-ту перемогу на топ-рівні.

Гольова серія Андрія Ярмоленка (Динамо) триває 3 гри — 3 голи.

45-й гол в УПЛ може забити Владислав Ванат, 35-й — Олександр Караваєв, 25-й — Микола Шапаренко, 15-й — Назар Волошин (усі — Динамо), Дмитро Криськів (Шахтар).

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