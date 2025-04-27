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Керманич Чорноморця прокоментував поразку від Руху.

Одеський Чорноморець напередодні поступився львівському Руху в домашньому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Чорноморець — Рух 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "моряків" Олександр Кучер прокоментував виступ власної команди.

"Можна розділити гру на два окремих тайми. Перший тайм був повністю провальний. Можливо, емоційно перегоріли, тому що готувались, були заряджені і бажання було. Але дуже великий брак і незрозумілі втрати, вони привели до пропущеного голу.

Потім ми переговорили в роздягальні. У другому таймі хлопці вийшли, почали в інший футбол грати, створювати моменти. Забили гол. Емоційний стан уже був на нашому боці.

Відчувалось, що можемо дотиснути Рух. Але знову робимо, як і в усіх останніх іграх, якісь подарунки супернику і це вирішує не в нашу користь результат. Утрачаємо очки, які нам потрібні, як ніколи.

Найважче було забити перший гол — тоді емоційний стан покращиться. Те, що й хлопці зробили. Потім пішли моменти і могли дотиснути.

Треба розібратись кожному в собі. Що ти зробив для команди, чого так виходить. Може переглянути своє відношення до тренування, побуту. І тоді вже щось робити", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець прийматиме донецький Шахтар.