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Керманич Руху прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Львівський Рух напередодні обіграв одеський Чорноморець у гостьовому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Чорноморець — Рух 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував виступ власної команди.

"Насправді це була дуже непроста гра і слід віддати належне супернику, який створив нам певні проблеми. Але я хочу похвалити свою команду, бо ми грали незвично для себе: відійшли від гри один в один і більше діяли в позиційній обороні. Рух із цим упорався, здобув три очка і це добре для нас.

У першу чергу, важливим є результат. Сьогодні ми його здобули — перемогли. Тренерський штаб також привітав із тим, що команда забила більше одного м’яча за гру. У нас був непростий період, коли ми не забивали голи.

Так, два голи це не так і багато, але Рух міг забивати й більше, бо моменти у нас були. Та й це все ж краще, аніж було до цього — востаннє більше одного голу команда забивала ще з Інгульцем наприкінці серпня.

Перед стартом сезону в нас була зустріч з керівництвом і перед нами ставилась задача виходити і боротись за перемогу в кожній грі. Ми не дивимось на турнірну таблицю, а хочемо перемагати будь-якого суперника", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас.