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Керманич Кривбасу прокоментував нічию проти ЛНЗ.

Криворізький Кривбас напередодні зіграв унічию проти черкаського ЛНЗ у гостьовому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Кривбас 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"Рівна гра. Два рівних суперника. Із допомогою вітру в першому таймі ми виглядали набагато краще. У другому таймі все змінилось, і краще вже був ЛНЗ.

До перерви у нас було два-три непоганих моменти, які ми не реалізували. Після перерви вже ближче до перемоги був ЛНЗ. Особливо у моменті, коли ми ледь самі собі не привезли проблеми після втрати м’яча Іличем. Кожен хотів виграти, але маємо нічию.

Не думаю, що ці довгі передачі ми робили задля того, щоб закинути подалі м’яча. Простіше грали — через вітер. Так, із цим я згоден. Так, як грав ЛНЗ у першому таймі — також довгими передачами. Усе йшло до першого голу. Ніхто не хотів помилитись і пропустити. Тому й така гра була. Окрім цього, було багато непоганих розіграшів, моментів з боку обох команд. Десь не вистачило майстерності в завершальній стадії.

Можливо, ви дивились інший матч. Як це заміни не додали? Мені сподобалось, як вийшов Ікенна. Непогано виглядав в центрі поля, виграв всі м’ячі. Добре вийшов Ндомбазі, навіть мав свій шанс. У перерві завжди є 15 хвилин, коли можемо дати вказівки хлопцям, проаналізувати. Не змогли забити? Так, це інше.

У цілому ми грали агресивно, як і наш суперник. Агресія — це не те, щоб відірвати комусь ногу або голову. Агресія — при відборі мʼяча, пресингу. Усе це було. ЛНЗ— непогана команда, має у складі хороших виконавців, є сильні легіонери. Рівна гра — 0:0.

Твердохліб зробив великий обсяг роботи сьогодні. І в нападі, і у захисті. Тож вирішили дати йому відпочити — випустили Луньова. Але вони два різні футболісти. Твердохліб завжди націлений на ворота, має свої моменти і реалізує їх. Луньов набагато кращий у дриблінгу, швидкості.

Можливо, десь Єгор краще за нього грає головою. У Твердохліба був момент вже на першій хвилині, але він прийняв швидке рішення і влучив у суперника. Моменти є — треба їх реалізовувати.

ЛНЗ у нас "украв" нашого центрбека Драмбаєва, хоча він номінально лівий захисник. А у нас грав в центрі. Я був завжди задоволений Драмбаєвим. Щодо хлопців, то я ними сьогодні задоволений. Вони зі своєю роботою впорались. Задоволений також і Вакулком, і Конате, які також діяли на цих позиціях", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме у львівського Руху.