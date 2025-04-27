Україна

Захисник прокоментував нічию з ЛНЗ і подякував фанатам за потужну підтримку на виїзді.

Захисник Кривбасу Іван Дібанго поділився своїми емоціями після матчу 26 туру УПЛ проти ЛНЗ, що завершився безгольовою нічиєю (0:0).

Футболіст зізнався, що результат залишив команду незадоволеною: "Це не той результат, який нам був потрібен. Для нас зараз кожна гра – як фінал. Ми трохи засмучені, але боротьба триває, і ще нічого не втрачено".

Дібанго також наголосив на важливості збереження своїх воріт на замку: "В останніх турах ми пропускали забагато, тому сьогоднішній "сухий" матч має для нас велике значення. Будемо намагатися і надалі грати на нуль".

Окремо футболіст подякував уболівальникам, які приїхали підтримати команду в Черкасах: "Давно не було такої виїзної підтримки. Це дуже надихає. Сподіваюся, що наші фанати і надалі будуть з нами на кожному матчі", — підсумував футболіст.

ЛНЗ — Кривбас 0:0 Огляд матчу УПЛ