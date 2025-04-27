Україна

Коментар керманича київської команди.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на питання представників ЗМІ після матчу 26-го туру УПЛ проти Шахтаря (2:2).

"По-перше, вітаю всіх уболівальників українського футболу з класичним дербі. Учора дивилися матч між Реалом та Барселоною, і, думаю, вболівальники отримали задоволення як від того матчу, так і від нашого. Думаю, вболівальникам подобається така напруга на полі. Хочеться відразу зазначати, що хоч матч і принциповий, але доволі коректно футболісти обох команд діяли на полі. Були певні моменти, не без них, але це принципова зустріч, і такі зустрічі лише прикрашають український футбол і додають сил працювати далі.

Дійсно, два різних тайми. Ми дозволили супернику відразу відчути впевненість, припустившись грубих помилок, яких наші захисники й гравці загалом не мають права робити. Вони вплинули на наші дії, на нашу впевненість, але в перерві в роздягальні відбулася розмова, ми зробили певні зауваження. Я сказав гравцям, що мені нецікавий підсумковий рахунок, мені важливо, щоб на полі були 11 чоловіків, які покажуть, що в першому таймі сталася випадковість, і вони своїм бажанням та завдяки нашим перебудовам нагнітали та робили все можливе, аби змінити рахунок та події в матчі.

Я подякував гравцям за їхнє ставлення в другому таймі, але при цьому зазначив, що ми маємо діяти з самого початку матчу так само, як було сьогодні після перерви", — сказав Шовковський.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в одеського Чорноморця, тоді як київське Динамо поїде в гості до петровського Інгульця.