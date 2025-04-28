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Форвард Шахтаря прокоментував нічию проти київського Динамо.

Донецький Шахтар напередодні зіграв унічию проти київського Динамо в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Динамо 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "гірників" Егіналду прокоментував виступ власної команди.

"Складний результат для сприйняття. Ми перемагали 2:0, тому завжди важко, коли відпускаєш такі ігри. Якщо оцінювати лише результат, то він для нас, звичайно, негативний, адже ми завжди налаштовуємося лише на перемогу.

Ми боролись до кінця поєдинку, але, на жаль, чогось забракло, і тому не можемо потішити сьогодні вболівальників перемогою. Та важливо залишатись із високо піднятою головою і продовжувати працювати далі.

Якщо оцінювати те, як складався поєдинок, особливо в першому таймі, то Шахтар дійсно, мабуть, не заслуговував на такий підсумок. Але сьогоднішній фінальний результат виник через сукупність помилок, можна так сказати. У всьому іншому — відіграли непогано, але не зуміли втримати необхідну концентрацію.

Звісно ж, приємно відзначатися, тим паче в такому класичному протистоянні, але ще більше я був би радий команді й перемозі, яку нам сьогодні, на жаль, не вдалось здобути. Будемо продовжувати працювати над здобуттям іншого трофея, на який ми ще претендуємо, — маю на увазі фінальний матч Кубка України.

Звісно, я радий, що зумів забити й заробити важливе пенальті, — це точно додає мені впевненості в собі. Боротимемось далі.

Авжеж, ми підготуємось іще краще до фіналу Кубка України, вийдемо з іще більшою енергією та зробимо все, що від нас залежить, аби залишити поле як володарі цього трофею", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме одеський Чорноморець.