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Захисник Динамо прокоментував нічию проти Шахтаря.

Київське Динамо напередодні зіграло внічию проти донецького Шахтаря в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Динамо 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак прокоментував виступ власної команди.

"Вважаю, ми повністю програли перший тайм, нас на полі не було — була одна команда Шахтар. Нічого гострого біля воріт суперника ми не створили. Вони повністю контролювали гру.

А от другий тайм мені сподобався. Ми вийшли на поле, розуміючи, що нам немає чого втрачати, зіграли гідно та змогли зробити камбек. Для нас цей результат позитивний, адже ми не підпустили Шахтар ближче і не сильно дозволили наблизитися Олександрії, тому все добре.

Коли ми на п’ятій хвилині пропустили такий непотрібний гол через помилку, ми не зрозуміли, що сталось. Тому були деякою мірою несконцентровані. Коли виходиш на поле, налаштовуєшся на боротьбу, а цей гол нас збив з пантелику.

Перший тайм ми зіграли не на своєму рівні. А в другому, коли вже не було, що втрачати, ми пішли вперед, і це дало свій результат.

Не можна назвати мою передачу на Ванта відпрацьованим моментом. Мені здається, у всіх командах крайні захисники навішують, а форварди намагаються завершити. Добре, що так вийшло. Ванат знаходився там, де було потрібно, я навісив туди, куди було потрібно. Я дуже щасливий, що цей гол допоміг нам зробити такий камбек.

Це дербі, це поєдинок Динамо — Шахтар, тут не може бути інакше. У цих матчах завжди емоції на максимальному рівні, усі прагнуть перемогти, ніхто не хоче поступатись. Футболісти це сприймають нормально, після гри ми потиснули один одному руки.

Пропущений швидкий гол повністю порушив наш план на гру. У нас був план, ми про щось домовлялись, але коли ти на п’ятій хвилині пропускаєш гол внаслідок помилки, це тебе збиває. Ти десь втрачаєш свою гру, десь втрачаєш упевненість.

Нам потрібна була перерва аби трохи перелаштуватись. Коли ми зрозуміли, що нам немає, що втрачати у цій грі, ми пішли вперед, і це допомогло нам здійснити камбек.

Ми могли забивати раніше, у нас були доволі хороші моменти — і у Ваната, і у Кабаєва, і у Шапаренка. І у суперника були хороші моменти. Сподіваюсь, уболівальникам гра сподобалась. Ураховуючи перший тайм, нічийний результат є позитивним для нас.

Поки ви не сказали про наші погані перші тайми, я про це навіть не задумувався. У нас бувають погані перші тайми, але, мабуть, відчуваємо, що є певний запас. Ми виходимо грати обережно, не сильно включаємось, а коли розуміємо, що потрібно вигравати, то активізуємось. Так, це проблема, я розумію, адже потрібно одразу включатись, забивати та брати гру під свій контроль, але вже як є.

Те, що я йду вперед — це одночасно і моя проблема, і хороша риса. Вважаю, я — захисник, який більше грає на атаку. Зараз, коли ми йдемо до чемпіонства, намагаємось більш дисципліновано грати позаду, я відходжу назад, намагаюсь менше грати вперед.

Узагалі, мені здається, за своєю натурою, я — гравець, який більше грає вперед, думаю, і тренери це бачать. Можливо, я не такий сильний в обороні, але уперед можу грати добре. Намагаюсь діяти на своїх сильних якостях, плюс упевненість, яка з’являється, коли граю три-чотири матчі поспіль. Тоді вільно почуваю себе на полі, а коли довго не граю, у перших іграх відчувається невпевненість, переживаю, щоб не зробити помилку, щоб знову не посадили на лаву запасних.

За свою помилку у матчі з Ференцварошем восени я поплатився сповна — відсидів 6-7 поєдинків в запасі. Але нічого, це футбол, це мій досвід. Зараз, на щастя, усе добре.

За відсутність поразок кубок не дають, тому яка різниця. Головне — виграти чемпіонство, а решта не важливо", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме одеський Чорноморець.