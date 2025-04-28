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Форвард Динамо прокоментував нічию проти Шахтаря.

Напередодні київське Динамо зіграло внічию проти донецького Шахтаря в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Динамо 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Владислав Кабаєв прокоментував виступ власної команди.

"Не скажу, що ми дуже задоволені результатом, але за другий тайм команді респект. Зокрема за те, що зібралися та грали з великим бажанням. У нас ще було багато моментів, які не вдалось реалізувати.

До першого пропущеного голу призвела дитяча помилка з нашого боку. Після того, як ми пропустили швидкий м’яч, стало тяжкувато, але команда такого рангу, як Динамо, не має при перших труднощах так розклеюватись.

За те, як ми грали у першому таймі, мені, команді й, думаю, тренеру трохи соромно, та добре, що у перерві була правильна реакція, і на другий тайм команда вийшла зовсім іншою.

Скажу, що таким злим і агресивним я нашого тренера ще ніколи не бачив. Була розмова на підвищених тонах. Це нас струснуло. Таким же був Ярмоленко, і це теж зіграло нам на руку.

На другий тайм ми вийшли з ще більшим бажанням перемогти. У нас було більше підбирань, більше наснаги й сил, адже, як ми бачили, Шахтар почав сушити гру, діючи за результатом, гравці вибивали м’яч, падали через судоми — і я можу їх зрозуміти.

А ми вірили до кінця, до останньої хвилини, що не лише зможемо відігратись, а й забити третій м’яч. Але трохи запізно забили другий м’яч, щоб досягти цього.

Не скажу, що цей гол був найкрасивішим, але за емоціями — мабуть, так. За день-два до гри думав, що я вже не молодий, доводилось забивати різні м’ячі у кар’єрі, але прямому конкуренту, Шахтарю — ще ніколи. Захотілось забити, навіть не думав, як саме це станеться, просто забити — і Бог нагородив мене на останніх хвилинах.

Думаю, за моїми емоціями було видно, що цей гол для мене — наче ковток свіжого повітря. Адже я в кожному інтерв’ю кажу, що я мало забиваю, що потрібно більше. І ми обговорюємо це з тренером, Олександр Володимирович перед грою сказав мені, що потрібно бити по воротах, я так і робив. Одного разу влучив у стійку, іншого вийшло вище воріт, але потім таки забив.

Якщо не буде ударів — не буде голів. Я дуже задоволений, що вдалось відзначитися, та, думаю, у майбутньому мені це допоможе.

Відчув спустошення, адже хотів забити, та що поробиш. Думаю, по обличчю було видно, що я засмучений, але волосся на собі не рвав. Розумів, що момент ще буде, можливо, не у мене, але у команди — точно.

Динамо вже чемпіон? Ні. Якби ми виграли, можливо, я б відповів по-іншому. Усі кажуть, що наш прямий конкурент — Шахтар, але давайте не будемо забувати про Олександрію. Ми ж бачимо, як Олександрія впевнено та стабільно грає. Тому ні. Давайте, коли вже остаточно не буде жодних шансів і в Олександрії, і в Шахтаря, тоді мене й привітаєте", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в петровського Інгульця.