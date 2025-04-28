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Голкіпер Полісся прокоментував нічию проти Колоса.

Напередодні житомирське Полісся зіграло внічию проти ковалівського Колоса в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги.

Колос — Полісся 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "вовків" Євгеній Волинець прокоментував виступ власної команди.

"Я скажу, що ми грали проти гарного суперника, і ця гра нам давалась і в першому таймі, і на початку другого, до нереалізованого нашого моменту.

У принципі, у нас гра була під контролем і після цього вже стався якийсь, я не знаю, або психологічний надлом, або якась утома прийшла. Після цього Колос уже вирівняв гру, і тому така більш рівна гра пішла. У принципі гра давалась, не реалізували свої моменти, рухаємось далі.

Я думаю, що гра проти Шахтаря посеред тижня таки дала про себе знати. Можливо, це й було однією з причин утрати очок. І в принципі, я думаю, що якби ми реалізували той момент, то на втому ніхто б зараз не звертав увагу. Можливо, що зараз просто такий насичений графік.

Колос гарно фізично підготовлений, тому можна сказати, що вони вирівняли гру. Не скажу, що в них була ініціатива, але вони точно вирівняли гру.

Я не диригент нашої команди, це точно. Просто підказував, щоб була дисципліна, щоб ми не втрачали позиції й просто грали зібрано.

Мені завжди приємно повертатись до Ковалівки. Тут гарний стадіон і дуже гарне поле, тому тут можна грати в хороший футбол, і просто приємна була атмосфера, мене приємно зустріли. Але, звісно, що хотілось виграти й набрати три очки", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся прийматиме Олександрію.