Україна

У черкаському клубу продовжується масштабна перебудова.

Черкаський ЛНЗ наприкінці поточного сезону української Прем’єр-ліги вирішив провести глобальні зміни у власному керівництві.

Спочатку "бузкові" попрощались із генеральним директором Андрієм Колісником та спортивним директором Євгеном Тарасенком, після чого Василь Каюк обійняв першу з вакантних посад у якості виконувача обов’язків.

А цього разу ЛНЗ завершили співпрацю одразу з чотирма менеджерами.

Ідеться про Андрія Вєкова, який працював менеджером із медіа та маркетингу, директора клубу Василя Гречаного та адміністраторами Бориса та Микиту Кузьміних.

Нагадаємо, що наразі ЛНЗ іде одинадцятим у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи зону перехідних матчів усього на три очки.