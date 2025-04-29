У черкаському клубу продовжується масштабна перебудова.
Андрій Вєков, фото ФК ЛНЗ
29 квітня 2025, 16:27
Черкаський ЛНЗ наприкінці поточного сезону української Прем’єр-ліги вирішив провести глобальні зміни у власному керівництві.
Спочатку "бузкові" попрощались із генеральним директором Андрієм Колісником та спортивним директором Євгеном Тарасенком, після чого Василь Каюк обійняв першу з вакантних посад у якості виконувача обов’язків.
А цього разу ЛНЗ завершили співпрацю одразу з чотирма менеджерами.
Ідеться про Андрія Вєкова, який працював менеджером із медіа та маркетингу, директора клубу Василя Гречаного та адміністраторами Бориса та Микиту Кузьміних.
Нагадаємо, що наразі ЛНЗ іде одинадцятим у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи зону перехідних матчів усього на три очки.