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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 квітня 2025 року.

У дограванні матчу 16-го туру чемпіонату України-2024/25 Інгулець вдома втримав перемогу над Зорею.

Успіх підопічних Василя Кобіна забезпечив результативний удар Романа Волохатого в першому таймі поєдинку, який відбувся ще 8 грудня 2024 року. Таким чином клуб із Петрового перервав свою безвиграшну домашню серію з п'яти протистоянь (2Н, 3П).

Далі на Інгулець чекає протистояння з Динамо на власному полі, тоді як Зоря гостюватиме в ЛНЗ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Зоря в рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Зоря 1:0

Гол: Волохатий, 38

На 45+2-й хвилині Іван Лосенко (Інгулець) не забив пенальті (промах).

Інгулець: Паламарчук — Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко — Фарасєєнко, Волохатий, П’ятов, Могильний (Сад, 76) — Пушкарьов.



Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо (Вантух, 71) — Мічин, Попара, Дришлюк (Кораблін, 71) — Антюх, Будківський, Яцик.



Попередження: Лосенко — Горбач, Жилкін