Україна

Інгулець зберіг мінімальну перемогу над Зорею

Команда Василя Кобіна вистояла в дограванні другого тайму на Ніці, і тепер уже не остання в турнірній таблиці.

Інгулець — Зоря, фото УПЛ

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Інгулець — Зоря 1:0

Гол: Волохатий, 38 На 45+2-й хвилині Іван Лосенко (Інгулець) не забив пенальті (промах). Інгулець: Паламарчук — Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко — Фарасєєнко, Волохатий, П’ятов, Могильний (Сад, 76) — Пушкарьов.



Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо (Вантух, 71) — Мічин, Попара, Дришлюк (Кораблін, 71) — Антюх, Будківський, Яцик.



Попередження: Лосенко — Горбач, Жилкін Паламарчук — Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко — Фарасєєнко, Волохатий, П’ятов, Могильний (Сад, 76) — Пушкарьов.Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо (Вантух, 71) — Мічин, Попара, Дришлюк (Кораблін, 71) — Антюх, Будківський, Яцик.Попередження: Лосенко — Горбач, Жилкін