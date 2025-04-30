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Інгулець — Зоря 1:0
Гол: Волохатий, 38

На 45+2-й хвилині Іван Лосенко (Інгулець) не забив пенальті (промах).

Інгулець: Паламарчук — Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко — Фарасєєнко, Волохатий, П’ятов, Могильний (Сад, 76) — Пушкарьов.

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо (Вантух, 71) — Мічин, Попара, Дришлюк (Кораблін, 71) — Антюх, Будківський, Яцик.

Попередження: Лосенко — Горбач, Жилкін