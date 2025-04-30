Команда Василя Кобіна вистояла в дограванні другого тайму на Ніці, і тепер уже не остання в турнірній таблиці.
Інгулець — Зоря, фото УПЛ
30 квітня 2025, 13:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інгулець — Зоря 1:0
Гол: Волохатий, 38
На 45+2-й хвилині Іван Лосенко (Інгулець) не забив пенальті (промах).
Інгулець:
Паламарчук — Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич — Лосенко — Фарасєєнко, Волохатий, П’ятов, Могильний (Сад, 76) — Пушкарьов.
Зоря:
Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо (Вантух, 71) — Мічин, Попара, Дришлюк (Кораблін, 71) — Антюх, Будківський, Яцик.
Попередження: Лосенко — Горбач, Жилкін