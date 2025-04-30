Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 27 туру української Прем'єр-ліги-2024/25.

Так, матч Інгулець — Динамо Київ обслуговуватиме Дмитро Панчишин, а за систему VAR відповідатиме Ігор Пасхал.

Поєдинок Чорноморець — Шахтар довірили Роману Блавацькому, якому із системою VAR допоможе Андрій Коваленко.

Ні зустрічі Полісся — Олександрія буде працювати Микола Балакін, а з VAR — Олексій Деревінський.

УПЛ-2024/25. 27 тур

2 травня, п’ятниця

15:30. Лівий Берег – Карпати. Арбітр – Дмитро Резніков (Кам’янське). VAR – Сергій Задиран (Київська область).

18:00. Рух – Кривбас. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький). VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

3 травня, субота

13:00. Чорноморець – Шахтар. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

15:30. Інгулець – Динамо. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

18:00. Верес – Оболонь. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса). VAR – Олександр Шандор (Львів).

4 травня, неділя

13:00. ЛНЗ – Зоря. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область). VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

15:30. Колос – Ворскла. Арбітр – Дмитро Євтухов (Дніпро). VAR – Віталій Романов (Дніпро).

18:00. Полісся – Олександрія. Арбітр – Микола Балакін (Київська обл.). VAR – Олексій Деревінський (Хмельницький).

Після 26 турів Динамо Київ набрало 64 очки та очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на чотири бали. Трійку найкращих замикає Шахтар – 54 очки.