Україна

Матчі відбудуться з 9 по 12 травня.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 28 туру чемпіонату України.

Тур розпочнеться з п'ятничного поєдинку між луганською Зорею та донецьким Шахтарем. Примітно, що цього ж дня зіграє і київське Динамо, яке зустрінеться із житомирським Поліссям.

Закінчиться вікенд матчем між Інгульцем та Лівим Берегом у понеділок.

УПЛ. 28 тур

9 травня (п’ятниця)

Зоря — Шахтар 15:30

Полісся — Динамо 18:00

10 травня (субота)

Ворскла — Чорноморець 13:00

Оболонь — ЛНЗ 15:30

Рух — Верес 18:00

11 травня (неділя)

Кривбас — Колос 13:00

Карпати — Олександрія 18:00

12 травня (понеділок)

Інгулець — Лівий Берег 15:30

Після 25 турів Динамо набрало 63 очки та очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 53 очки.

Раніше повідомлялося, що Динамо та Шахтар в 11 раз зустрінуться у фіналі Кубка України.