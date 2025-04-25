Матчі відбудуться з 9 по 12 травня.
Динамо - Полісся, ФК Динамо Київ
25 квітня 2025, 08:19
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила розклад матчів 28 туру чемпіонату України.
Тур розпочнеться з п'ятничного поєдинку між луганською Зорею та донецьким Шахтарем. Примітно, що цього ж дня зіграє і київське Динамо, яке зустрінеться із житомирським Поліссям.
Закінчиться вікенд матчем між Інгульцем та Лівим Берегом у понеділок.
УПЛ. 28 тур
9 травня (п’ятниця)
Зоря — Шахтар 15:30
Полісся — Динамо 18:00
10 травня (субота)
Ворскла — Чорноморець 13:00
Оболонь — ЛНЗ 15:30
Рух — Верес 18:00
11 травня (неділя)
Кривбас — Колос 13:00
Карпати — Олександрія 18:00
12 травня (понеділок)
Інгулець — Лівий Берег 15:30
Після 25 турів Динамо набрало 63 очки та очолює УПЛ, випереджаючи Олександрію на шість балів. Трійку найкращих замикає Шахтар – 53 очки.
Раніше повідомлялося, що Динамо та Шахтар в 11 раз зустрінуться у фіналі Кубка України.