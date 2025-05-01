Україна

Львів'яни на виїзді впоралися з одеситами в минулому турі чемпіонату України.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов висловився щодо підготовки його підопічних до матчу проти Кривбасу та прокоментував нещодавню перемогу над Чорноморцем.

Чорноморець — Рух 1:2 Відео голів та огляд матчу 26.04.2025

Спеціаліст зазначив, що "червоно-білі" є сильним суперником, який зараз веде боротьбу за вихід до єврокубків.

"Кривбас — одна з найінтенсивніших команд чемпіонату, тож це буде непростий для нас матч. Ми розбирали гру суперника, а також пригадали свої попередні поєдинки з Кривбасом — це були досить непогані матчі у виконанні Руху і за якістю гри, і за результатами. Команда налаштовується на серйозний поєдинок, і хоч криворіжці й змінюють свою гру по ходу сезону, але ми готові до цього.

Будь-яка перемога позитивно впливає на настрій команди. Але слід робити аналіз своїх дій на полі, ставлення футболістів до гри. Тренерський штаб задоволений перемогою над Чорноморцем в попередньому турі, але водночас є зауваження до хлопців. Результат, звісно, є найважливішим у футболі, але хочеться, щоб наші гравці прогресували. Тому вони повинні зробити висновки з цих розмов, грати якісніше і зростати в професійному плані", — цитує Пономарьова офіційний сайт "жовто-чорних".

Зазначимо, що після звитяги над одеситами керманич Руху заявив, що його підопічні допустили багато браку, через що він був незадоволений грою.

Матч Рух — Кривбас у 27-му турі УПЛ-2024/25 відбудеться вже завтра, 2 травня, розпочавшись о 18:00.