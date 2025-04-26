Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з "моряками".

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (2:1).

"Це була складна гра. Чорноморець бореться за виживання і це останні шанси для одеситів зберегти прописку в Прем’єр-лізі. Тому ми знали, що суперник буде дуже вмотивований. Я говорив з хлопцями в роздягальні і зазначив, що звісно приємно перемагати, але такий футбол навряд чи сподобається вболівальникам.

Ми допустили багато браку, не реалізували свої стовідсоткові моменти. Нам не вистачало інтенсивності, тому я незадоволений грою команди. У нас багато молодих футболістів і для подальшого прогресу їм треба брати на себе відповідальність та проаналізувати свої дії.

Чорноморцю треба було перемагати, тому вони більше атакували. Також в одеситів вистачає якісних гравців, які демонстрували свій індивідуальний клас. Це не проста команда і місце в турнірній таблиці не відображає те, як сильно виступає цей колектив.

Юрій-Володимир Герета сьогодні добре зіграв. У нас молода команда і юні гравці отримують свій шанс проявити себе на рівні УПЛ. Зокрема у заявці було двоє гравців 2008 року народження і один з них вийшов на поле. Це частина нашої стратегії і ми її дотримуватимемось. З молодими футболістами важко стабільно здобувати позитивний результат, але ми обрали цей шлях і будуємо фундамент клубу на майбутнє.

Звісно, молодь буде помилятись і це нормальний робочий процес. Тим паче що в цій грі вийшло сім нових гравців у порівнянні з попереднім поєдинком. І можу сказати, що молоді гравці й далі будуть отримувати ігровий час. Складно, коли немає досвідчених гравців, які можуть підказати і допомогти в непростий момент, як це було в епізоді з пропущеним голом. Команда хвилин десять була в непростому психологічному стані, але все ж хлопці опанували себе і довели справу до перемоги", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Рух.