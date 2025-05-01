Україна

Реалізований гравцем Шахтаря пенальті ввійшов в історію турніру.

Лівий вінгер донецького Шахтаря Кевін у домашньому матчі 26-го туру УПЛ-2024/25 проти київського Динамо відзначився голом із двічі ювілейного для турніру пенальті.

Шахтар — Динамо 2:2 Відео голів та огляд матчу 27.04.2025

Призначений на початку чергового "Класичного" удар з 11-метрової позначки став не тільки 2500-м в історії чемпіонату України, але й 1900-м реалізованим, передає офіційний сайт УПЛ. Автором першої та успішної спроби відзначитися голом із пенальті 7 березня 1992 року став Ігор Волков (Таврія Сімферополь).

Станом на 29 квітня 2024 року Шахтар був другим у рейтингу команд, які найчастіше пробивали з 11-метрової позначки (164 гола при 221-й спробі) в чемпіонаті України. Лідером у той же час є якраз Динамо (181/229).

Нагадаємо, раніше УАФ повідомила час початку "Класичного" у фіналі Кубка України-2024/25.