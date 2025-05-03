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Керманич Кривбасу висловився при нічию у матчі УПЛ.

У 27-му турі чемпіонату України Рух та Кривбас не змогли визначити переможця — матч у Львові завершився з рахунком 0:0.

Головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Перший тайм ми провалили. Рух мав забивати не один мʼяч, тому тяжко щось говорити. Другий тайм — це зовсім інша гра, вже ми могли забивати. Тому матч вийшов нервовим. Хоча, якщо взяти перший тайм, перші 15-20 хвилин, то ми контролювали гру. Не знаю, що сталось потім, якась нервозність, дитячі помилки. Нам дуже пощастило, не побоюсь це сказати, що Рух не забив.

Наші заміни? Можу сказати, що ці заміни дали непоганий імпульс для всієї команди. Дібанго ми замінили через травму, вийшов Макс Задерака на правий фланг атакуючим гравцем, а Денис Кузик перемістився в ліву зону і став грати захисником. Також ми випустили Ндомбазі замість Микитишина, якого я не побачив у першому таймі на полі, тому і зробили цю заміну. Також замінили Понєдєльніка, адже у першому таймі було багато моментів, і треба було щось робити, тому вирішили поставити Конате.

Я думаю, він впорався зі своєю роботою, непогано виглядав, плюс у нього є швидкість. Ми дійсно краще грали у другому таймі, — у Руха майже не було моментів, ми постійно насідали. Не багато було цих моментів, але все одно ми виглядали краще, контролювали гру. Залишалось тільки забити, але в цьому році із забитими мʼячами у нас дуже велика проблема, тому не забили.

Чи здивував стартовий склад суперника? Прогнозували той же склад. Знали, що у суперника багато проблем, багато травмованих — Слюбик, Слюсар, інші. Роман залишився в запасі, не грав. Це через те, я думаю, тому що Кітела перед цим непогано зіграв, коли обіграли Чорноморець — 2:1. Тому тренер Руха не робив замін.

В мене також вийшов сьогодні вийшов молодий Мулик. І у вас, і у нас непогана Академія, тому це нормально. Я думаю, у Руха зараз немає конкретної задачі, тому можуть вийти всі 11 футболістів, навіть 17-річних — для молодих виконавців це досвід гри в УПЛ.

У нас трошки інші задачі — ми все одно хочемо бути там, де запланували. Поки що дуже важко, ми відстаємо на три бали від наших суперників — Полісся і Карпат, але в нас є ще пропущена гра з Лівим Берегом. Але ми будемо грати до кінця, а очки порахуємо вже в кінці сезону, зарано щось говорити.

Як себе почуває Дібанго? Мені важко зараз сказати. Я так розумію, він потягнув передній мʼяз стегна. Може бути таке, що у цьому сезоні він більше не зіграє, адже залишилось 22 дні до фінішу. Приїдемо, пройде обстеження і тоді будемо розуміти, що і до чого", — цитує слова Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

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