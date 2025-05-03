Україна

Керманич Руху прокоментував нічию проти Кривбасу.

Львівський Рух напередодні в домашньому матчі двадцять сьомого туру української прем’єр-ліги зіграв унічию проти криворізького Кривбасу.

Рух — Кривбас 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Щоб перемагати, треба реалізовувати свої моменти. На жаль, сьогодні ми не змогли цього зробити, хоча загалом грою Руху я задоволений.

Ми провели хороший матч проти команди, яка претендує на єврокубки. У нас вийшли троє юних гравців, і не тоді коли ми програвали чи вигравали з великим рахунком, а при нульовій нічиїй, коли була запекла боротьба за результат з боку обох команд. Це цінний досвід для них.

Кривбасу важливо було перемогти в цьому поєдинку, адже він бореться за єврокубки. Ми ж могли перемагати, якби забили хоча б один гол з тих стовідсоткових моментів, які створила команда. Це була рівна гра, але ми мали більше хороших нагод відзначитись.

Моменти Ярослава Карабіна у нашій із ним розмові я перевів у жарт. Це якісний футболіст, який часто реалізовує єдину нагоду і допомагає команді здобувати результат. Такі матчі бувають у кожного нападника, тож нічого страшного не сталось.

У нас багато молодих і здібних гравців, але не всі готові у юному віці дебютувати на професійному рівні. Ми даємо шанс багатьом футболістам, у тому числі — сьогодні вийшли троє гравців 2008 року народження. У нас і так молода команда, а виходять на поле зовсім юні гравці. Вони не зіпсували гру, а Арсен Залипка взагалі мав шанс забити наприкінці матчу.

В Україні багато говорять про розвиток молодих гравців, але, на жаль, часто клуби купляють неякісних легіонерів. Якщо ми не віритимемо у своїх гравців, то не слід очікувати, що у нас буде сильна національна збірна.

Після гри я привітав наших юніорів — зібрав Мухаммада Джурабаєва, Богдана Кириковича та Арсена Залипку. Пояснив їм, що хотів би бачити їхню роботу на полі та за його межами. У клубі є всі можливості, щоб ці хлопці розвивались та працювали індивідуально. Багато гравців дебютували у 16-17 років, але не всі дійшли до дорослого футболу, аби закріпитись і стабільно виступати на високому рівні.

Усе буде залежати лише від цих юнаків. Вони мають розуміти, що аби потрапити у великий футбол, потрібно виграти серйозну конкуренцію", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме рівненський Верес.