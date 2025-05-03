Україна

В ювілейному матчі гравець зазнав розгромної поразки з Чорноморцем.

Поєдинок Чорноморець — Шахтар (0:3) у 27-му турі УПЛ-2024/25 був ювілейним для центрального нападника господарів поля Олексія Хобленка.

За даними офіційного сайту турніру, тепер на рахунку 31-річного українця 150 матчів у чемпіонаті України. Хобленко також представляв ЛНЗ (22), Кривбас (8), Дніпро-1 (30) і Говерлу (12), тоді як за Чорноморець провів 78 поєдинків.

В УПЛ Олексій відзначився 25-ма голами та 11-ма асистами.

Нагадаємо, раніше головний тренер одеського клубу Олександр Кучер дав ексклюзивне інтерв'ю Football.ua.