У 27-му турі чемпіонату України-2024/25 одеський Чорноморець вдома зазнав розгромної поразки від донецького Шахтаря.

Перемогу "помаранчево-чорних" забезпечили результативні удари Артема Бондаренка й Невертона (дубль) у другому таймі протистояння. Підопічні Олександра Кучера поступилися в УПЛ вчетверте поспіль.

Далі на Чорноморець чекає виїзний поєдинок із Ворсклою (10.05), тоді як Шахтар гостюватиме в Зорі (09.05).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Шахтар у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — Шахтар 0:3
Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75

Чорноморець: Рудько — Кисіль (Раян, 77), Жаржу, Єрмаков, Ракіцький (Безбородько, 69), Бутко — Лацабідзе (Шевцов, 46), Білошевський, Сігеєв (Габелок, 69) — Хобленко, Мустафаєв (Янаков, 77).

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Грам, Азарові (Педріньйо Азеведо, 70) — А. Бондаренко, Криськів, Марлон (Назарина, 76) — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 76), Еліас (Егіналду, 70), Невертон (Швед, 78).

Попередження: Білошевський — Азарові