Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 травня 2025 року.
Чорноморець — Шахтар, shakhtar.com
03 травня 2025, 15:49
У 27-му турі чемпіонату України-2024/25 одеський Чорноморець вдома зазнав розгромної поразки від донецького Шахтаря.
Перемогу "помаранчево-чорних" забезпечили результативні удари Артема Бондаренка й Невертона (дубль) у другому таймі протистояння. Підопічні Олександра Кучера поступилися в УПЛ вчетверте поспіль.
Далі на Чорноморець чекає виїзний поєдинок із Ворсклою (10.05), тоді як Шахтар гостюватиме в Зорі (09.05).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Шахтар у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Чорноморець — Шахтар 0:3
Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75
Чорноморець: Рудько — Кисіль (Раян, 77), Жаржу, Єрмаков, Ракіцький (Безбородько, 69), Бутко — Лацабідзе (Шевцов, 46), Білошевський, Сігеєв (Габелок, 69) — Хобленко, Мустафаєв (Янаков, 77).
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Грам, Азарові (Педріньйо Азеведо, 70) — А. Бондаренко, Криськів, Марлон (Назарина, 76) — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 76), Еліас (Егіналду, 70), Невертон (Швед, 78).
Попередження: Білошевський — Азарові