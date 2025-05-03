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Наставник киян поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Інгульця (4:0).

"Вітаю наших уболівальників з перемогою, вона була важлива на шляху до мети, яку ми поставили перед собою з самого початку чемпіонату. Ми готувалися до непростої гри, враховуючи, що усі команди, які борються за виживання у Прем’єр-лізі, виходять проти нас з серйозним налаштуванням, дуже великим бажанням, мотивацією, наче на останній бій. Ми усе це чудово розуміли, тому насамперед налаштовували хлопців на те, щоб вони у жодному разі не поступилися у важливих, фундаментальних компонентах.

По-друге, з перших хвилин ми нагнітали ситуацію, робили усе можливе та давали зрозуміти нашому супернику, для чого ми сюди приїхали: застосовували швидкість, міняли напрямок розвитку атак, щоб втома якнайшвидше далася взнаки, й вони трішки втратили концентрацію. В принципі, план на гру спрацював, заміна Попова не була вимушеною, просто ми дали можливість Максу Дячуку вийти на поле. У Дениса іноді бувають певні проблеми, але цього разу ми просто дали йому відпочити, щоб Дячук отримав ігрову практику.

Багато замін, після того, як рахунок став 4:0? Насамперед, щоб футболісти, які перебувають у розташуванні нашої команди, відчули ігровий ритм та мали розуміння, що ми на тих так само розраховуємо, що вони важливі гравці цієї команди. Вони чудово себе проявили у деяких моментах. Не обійшлося без помилок, але це можна зрозуміти, якщо виходиш на поле за такого рахунку. Ми здобули важливі три пункти, і тепер будемо готуватися до наступних матчів.

Безумовно, кожен футболіст має відповідати за якість своєї гри. Коли ми говоримо про тактичні напрацювання, про стратегію – це наша, тренерська відповідальність. А гравці мають виконувати на футбольному полі певний обсяг своєї роботи, зокрема, вступаючи у гру з лави запасних, робити все можливе, щоб покращити гру команди. А ті, хто вже перебуває на полі, мають якомога якісніше виконувати свої обов’язки.

Я задоволений діями Ваната, можливо, лише хотілося б бачити кращу реалізацію, адже у нього були непогані нагоди, так само, як і у Назара Волошина. Мабуть, велике бажання забити заважало – це футбол, таке буває. Але головне, що у нас були хороші моменти та можливості забити ще більше м’ячів", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець – Динамо Київ.