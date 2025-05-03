Україна

Хавбек киян поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Інгульця (4:0), у якому він відзначився голом.

"В принципі, якщо дивитися, як розвивалася гра, то дуже важливим був перший гол. Ми хотіли забити його якнайшвидше, але вдалося це зробити лише під кінець першого тайму. Потім же все встало на свої місця.

На кожну гру ми виходимо із завданням забити якомога швидший гол, оскільки із цим приходить упевненість і стає морально легше грати.

Чесно кажучи, не хочеться коментувати дії суперника. Вони грали так, як уміють, як напрацьовували на тренуваннях. Для мене головне, що ми не дали їм забити. Дуже мало дозволяли супернику на полі, зіграли на нуль, що є дуже важливим — тому, як на мене, ми можемо бути задоволеними деякими моментами сьогоднішньої гри.

Завжди, коли приїжджаю сюди, переживаю теплі щирі емоції, мені тут дуже подобається атмосфера. Я завжди буду вдячний цьому місту, цьому клубу, адже вони дійсно багато зробили для мене. Багато хто мене знає, з кимось раніше перетиналися. Тому я завжди радий побачити людей, з якими проводив певний час у своїй кар'єрі.

Ми завжди налаштовуємося на кожну гру, і найважливішою для нас є кожна наступна гра. Неважливо, це фінал Кубка України чи просто гра чемпіонату, — нам важливо перемагати в кожному матчі незалежно від суперника. Будемо готуватися та намагатися демонструвати найкращу гру зі свого боку", — наводить слова Михайленка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець – Динамо Київ.