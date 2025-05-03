Україна

Коментар гравця Динамо після перемоги на Інгульцем.

Капітан Динамо Віталій Буяльський поділився враженнями від переможного поєдинку з Інгульцем (4:0).

"Можу сказати, що важко було до першого голу, оскільки Інгулець добре захищається. В принципі, важко було долати оборону. Але добре, що забили, Інгулець розкрився, і ми мали моменти, аби забивати ще й ще".

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"Так, Коля був у кращій позиції, ніж я, і я в таких випадках завжди віддаю пас. Я наступив на м'яч — і він забив".

"Звісно, хотілося забити, але головне, що команда виграла, зіграли на нуль. Від цього більше задоволення, ніж від особистих голів".

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"Це їм зайнятися немає чим було, вирішили пожартувати так наді мною. Але в будь-якому разі, дякую їм за підтримку", — сказал Буяльский.

На Football.ua доступний огляд матчу Інгулець — Динамо.