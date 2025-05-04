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Керманич Інгульця прокоментував розгром від Динамо Київ.

Петровський Інгулець напередодні зазнав поразки від київського Динамо в домашньому матчі двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Інгулець — Динамо Київ 0:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власної команди.

"Що стосується самої гри, то вона в нас не вийшла. Тут потрібно віддати належне Динамо. Без п'яти хвилин чемпіон, грають надійно, швидко, комбінаційно, створюють дуже багато моментів. Не тільки нам було важко, а й Шахтарю та іншим командам.

Мене десь здивувала у хлопців, які вийшли з перших хвилин, невпевненість у своїх силах, інертність. Я бачу по команді, що не вистачає емоцій. Я сподівався на те, що вийдуть молоді, і за рахунок своєї борзості, нахабства дадуть ці емоції, і ми можемо на щось розраховувати з цією командою. Але, як то кажуть, є рівень майстерності — від цього нікуди не дінешся.

Паламарчук? Це був мій вибір, я бачу по команді. Тому що для нас це за сьомий день і третя гра — просто психологічно команда не може грати. Я це бачу по тренувальному процесу, при підготовці. І мені потрібно було команду струсонути таким чином.

Я дуже радий за Антона Жилкіна, що він провів досить якісний матч, йому він піде на користь, десь якусь упевненість отримає. Ну і для Олексія, для тонусу потрібно набратися хороших зараз емоцій, відпочити. Залишилося три тури — їх максимально видати.

Потрібно розуміти, що після четвертого пропущеного вийшли гравці, які більш досвідчені, більш упевнені в своїх силах. Вийшли кілька лідерів команди, які на себе брали ініціативу та не боялись грати в футбол, створювали гольові моменти, могли забити, але не вийшло. Я хочу побачити, наскільки молоді гравці готові психологічно до серйозного тиску. Тому що зараз ідуть ігри на виліт, і я просто маю розуміти, хто готовий працювати під тиском.

Зараз будемо намагатися зробити все від себе залежне. Я, як головний тренер, буду намагатись налаштувати гравців на ці три матчі, тому що вони будуть ключовими в цьому чемпіонаті. Тут навіть нічого більше коментувати і не варто.

Як вони підійдуть, як вони підготуються в тренувальному процесі і при підготовці до самої гри — покаже тільки час.", — заявив український фахівець.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме київський Лівий Берег.