Україна

Сучасні реалії українського футболу.

В рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар розгромив одеський Чорноморець (3:0), в свою чергу лідер УПЛ київське Динамо розбило Інгулець (4:0).

Таким чином, кияни за три тури до кінця чемпіонату випереджають "гірників" на десять пунктів, що автоматично лишає команду Маріно Пушича будь-яких шансів на чемпіонство та вихід до Ліги чемпіонів.

Шахтар вперше з сезону-1999/00 не зіграє у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. В наступному сезоні Україна буде представлена в Лізі чемпіонів лише однією командою — чемпіоном України, який розпочне свій шлях у турнірі з другого кваліфікаційного раунду.

Раніше було визначено час початку фінального матчу Кубка України-2024/2025.