Україна

"Біло-сині" посилилися переможцем Юнацької ліги УЄФА-2018/19.

Правий вінгер Анхель Торрес підписав трирічний контракт із Динамо Київ, передає офіційний сайт клубу.

Інгулець — Динамо Київ 0:4 Відео голів та огляд матчу 03.05.2025

Із липня 2024 року нині 25-річний колумбієць перебував у статусі вільного агента. Його попереднім клубом є Сентрал Кост Марінерс.

У сезоні-2023/24 Торрес став чемпіоном Австралії (регулярна частина й плей-оф), а також здобув перемогу в азійському аналогу Ліги Європи. На рахунку Анхеля 15 голів і сім асистів у 33-х матчах минулої кампанії.

Колумбієць також виграв Юнацьку лігу УЄФА-2018/19 із Порту, своїм першим європейським клубом після переходу з Реал Академія Богота влітку 2018-го.

Після "драконів" Торрес представляв Алверку (Португалія) і Бальцан (Мальта). За Динамо Київ він виступатиме у футболці з номером 17.