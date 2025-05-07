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Керманич Кривбасу висловився про перемогу над Лівим Берегом в матчі УПЛ.

Кривбас у перенесеному (недограному) матчі 21 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Лівий Берег (4:0).

Головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Дуже важлива гра для нас. Як і для суперника. Ми краще виглядали, більш цілісно, тому маємо такий результат. Розумію тренера Лівого Берега після таких ігор. Я ж задоволений результатом, задоволений трьома набраними балами. Попереду – три поєдинки, три фінали. Колос, Оболонь, Полісся. А потім вже порахуємо, що ми заробили в цьому чемпіонаті, і на яке місце заслуговуємо.

Сила Кривбасу сьогодні була в цілісності та єдності у всіх ланках: від воротаря і до центрфорварда. Я казав після Руха, що вже трошки мені набридло говорити, що не вистачає забитих мʼячів, що немає реалізації. Бачите, хлопці сьогодні гарно зіграли. І Соса нарешті забив, адже давно не відзначався. Кузик взагалі – відкриття для мене сьогодні. Класно провів матч на позиції лівого захисника. Адже є проблеми у Дібанго – травма. До кінця сезону він нам вже не допоможе. Також радий за Твердохліба, що він знову забив два голи. Всього має на рахунку 13 мʼячів. Це багато про що говорить. Бажаю йому тільки ще більше забити, попереду є для цього три матчі.

Гонсалез? Він – непоганий футболіст. Дуже нам подобається. З першого дня, як приїхав, він працює з першою командою. Чекав на свій шанс, та сьогодні його отримав. Я дуже ним задоволений. Він – молодий перспективний. У нього велике майбутнє, хороша карʼєра. Класно працює з мʼячем, швидкий, агресивний попереду. Сьогодні показав нам: якщо його інтегрувати до складу, то в майбутньому він буде непоганим гравцем. Він терпів, молодець. Ніколи не ображався, не запитав, чому не грає. На тренуваннях працює із задоволенням. Він – наша бойова одиниця і може допомагати команді. В майбутньому – це сто відсотків гравець основи Кривбасу.

Що стало запорукою успіху сьогодні? Ми налаштовуємось на кожну гру однаково. Хлопці хочуть виступити якнайкраще в цьому сезоні. Розуміємо, що третя сходинка для нас вже недосяжна. Як я й казав: третє місце важче захистити, ніж здобути вперше. Так і вийшло. Але є ще можливість потрапити до єврокубків через четверте місце. Наші суперники – дуже потужні. Будемо грати та робити все для того, щоб у нас вийшло все задумане.

Чи вистачить глибини складу на кінець сезону? Дивіться: Дібанго, Хомченовський, Шевченко, Мендоза нам вже не допоможуть в цьому сезоні через травми. Вони були одними з основних, але маємо що маємо. Є гравці, які на картках, але будемо працювати над цим, щоб не дай Боже вони не отримали по четвертому попередженню. Але це не глобальна проблема, це все вирішується. Лава запасних у нас є. Сьогодні в заявці було 23 гравці, як і повинно бути. Тому, думаю, все буде гаразд.

Щодо замін, то все відбувалося по грі. Заміна Іліча. Він в кінцівці першого тайму отримав попередження, тому вирішили не ризикувати. Вийшов Макс Луньов, який є дуже технічним, розумним гравцем. Вміє працювати з мʼячем, знає, куди віддати. Соса нарешті забив, тому дали можливість після цього дебютувати Гонсалезу, показати себе. Інші заміни теж було ігрові", — цитує слова Юрія Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

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