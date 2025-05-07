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Керманич Лівого Берега висловився про розгромну поразку від Кривбасу в матчі УПЛ.

Кривбас у перенесеному (недограному) матчі 21 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Лівий Берег (4:0).

Головний тренер "лелек" Віталій Первак поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Щодо гри: особливо нічого коментувати. Кривбас нас переграв, але ми ще й примудрилися пропустити чотири м’ячі. Вважаю, це занадто багато. Але ми не опускаємо голови, працюємо і будемо боротися до кінця.

В пріоритеті була дисциплінована гра в обороні з швидким виходом в атаку. І коли нас пресингують: не допомагати Кривбасу у їх пресингу. А сьогодні вийшло навпаки. Кривбас нас пресингував, а ми примудрились їм подарувати прості м’ячі — от і все. І вони скористалися своїм моментом.

Ранні заміни? Рано — це перший тайм. Після першого тайму — що тут такого? Тут нічого особливого немає. Когут ще не набрав своїх кондицій. Я випустив Войцеховського, який також атакуючий футболіст, вміє атакувати і оборонятись. Але в нього нічого не вийшло, його Кузик повністю переграв. І потім вже були заміни.

Знову ж таки повторюсь: я там говорив, що ми хотіли багатьом дати відпочинок на сьогоднішню гру. Але регламент — це регламент. І ми вимушені грати тими футболістами, які місяць назад виходили у стартовому складі. Тому деякі футболісти вже по-футбольному "наїлись". А деякі після травм. Багато у нас футболістів ще не набрали тих кондицій, які треба. Тому вся різниця в тому, що заміни робили.

Чи можна Кривбасу грати у Кривому Розі? Я не маю таких повноважень — щось говорити, щось радити. У цих закулісних розмовах ми не приймали участі — це я впевнений на 100%. А грати чи не грати — це тільки військова адміністрація має приймати рішення. У Кривому Розі, звісно, треба грати, тому що тут живуть вболівальники. А те, що ми приїхали ще раз — ну, така ситуація. Шахтар приїхав, також Динамо Київ сюди приїжджали, сюди всі їхали. Так що тут всі мають бути в однакових умовах. Мені нема стосовно цього щось коментувати, якщо чесно", — цитує слова Віталія Первака офіційний сайт Кривбасу.

Дивитися відео голів та огляд матчу Кривбас — Лівий Берег ви можете на Football.ua.