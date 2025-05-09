Львівська команда випередила нових підопічних Юргена Клоппа.
Гравці Руху, ФК Рух
09 травня 2025, 10:50
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг клубів не з топ-5 ліг Європи, які найбільше довіряють ігровому часу молодим гравцям.
До рейтингу йшли футболісти не старше 21 року.
Лідером рейтингу є львівський рух, у якого 64,3% ігрового часу на полі провели молоді гравці.
За командою Віталія Пономарьова розташувалися РБ Зальцбург (55,3%) та сербське Єдінство (49,5%).
Після 27 турів Рух набрав 34 очки та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.