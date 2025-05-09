Україна

Львівська команда випередила нових підопічних Юргена Клоппа.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг клубів не з топ-5 ліг Європи, які найбільше довіряють ігровому часу молодим гравцям.

До рейтингу йшли футболісти не старше 21 року.

Лідером рейтингу є львівський рух, у якого 64,3% ігрового часу на полі провели молоді гравці.

За командою Віталія Пономарьова розташувалися РБ Зальцбург (55,3%) та сербське Єдінство (49,5%).

Після 27 турів Рух набрав 34 очки та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.