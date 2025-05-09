Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та донецький Шахтар.

Луганська Зоря та донецький Шахтар розпочнуть двадцять восьмий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), залучив до стартового складу Жуніньйо на лівому фланзі оборони.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (0:3), використав із перших хвилин Педріньйо Азеведо ліворуч у захисті, тоді як Егіналду та Кевін гратимуть у атаці.

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Дришлюк, Попара — Слесар, Будківський, Вантух.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Маткевич, Василець, Кораблін, Яцик, Горбач, Білоцерковець, Кирюханцев.



Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Марлон, Криськів — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.

Запасні: Пузанков, Твардовський, Траоре, Швед, Азарові, Еліас, Цуканов, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.



Гра Зоря — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.