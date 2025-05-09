Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та донецький Шахтар.
Кевін, фото ФК Шахтар Донецьк
09 травня 2025, 14:39
Луганська Зоря та донецький Шахтар розпочнуть двадцять восьмий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Младен Бартулович, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (1:1), залучив до стартового складу Жуніньйо на лівому фланзі оборони.
Маріно Пушич, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (0:3), використав із перших хвилин Педріньйо Азеведо ліворуч у захисті, тоді як Егіналду та Кевін гратимуть у атаці.
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Дришлюк, Попара — Слесар, Будківський, Вантух.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Маткевич, Василець, Кораблін, Яцик, Горбач, Білоцерковець, Кирюханцев.
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Марлон, Криськів — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.
Запасні: Пузанков, Твардовський, Траоре, Швед, Азарові, Еліас, Цуканов, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.
Гра Зоря — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.