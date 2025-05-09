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Головний тренер Шахтаря поділився враженнями від важкої гри та підготовки до фіналу Кубка України.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував результат матчу Української Прем'єр-ліги з Зорею, в якому його команда зіграла внічию 0:0, попри те що залишалася в меншості протягом 80 хвилин через червону картку для Алаа Грама.

Пушич висловив гордість за гру своїх підопічних, зазначивши, що команда продемонструвала відмінну боротьбу, створюючи моменти та домінуючи в матчі, попри складні обставини.

"Після цієї червоної картки… Нічого не буду про це казати, але після неї ми грали майже 80 хвилин без одного гравця. Я дуже пишаюся моїми гравцями і тим, як ми сьогодні грали, як боролися, як створювали шанси, домінували проти дуже серйозного суперника. Попри результат, я дуже гордий тренер і насолоджувався тим, як ми ухвалювали рішення", – поділився Пушич.

Тренер також прокоментував ситуацію з жовтими картками для Грама, зазначивши, що хоча перша картка була за фол, це не повинно було призвести до червоної картки. Водночас він підкреслив, що молоді гравці ще повинні вчитися на своїх помилках.

Пушич також повідомив, що команда готується до важливих матчів, включаючи фінал Кубка України. За його словами, відновлення ключових гравців, таких як Судаков та Матвієнко, проходить успішно, і він очікує, що вони будуть готові до майбутніх ігор.

"Ми провели деякі заміни, щоб освіжити команду, і хлопці, які вийшли, дуже добре попрацювали. Задоволений загальним рівнем, але, звісно, результат 0:0 прикрий, бо ми могли забити п'ять, шість, сім голів, втратили багато моментів", – зазначив наставник Шахтаря.