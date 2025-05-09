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Головний тренер Динамо розповів про проблеми в грі команди та підготовку до фіналу Кубка України.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився своїми враженнями після нічийного результату в матчі проти житомирського Полісся (0:0) у рамках чемпіонату України.

Після гри Шовковський зазначив, що команда не показала належного рівня, зокрема, він розкритикував низький рівень виконання технічних елементів, які призводили до великої кількості браку, особливо у першому таймі.

"Насамперед, я не задоволений рішеннями, які ухвалювали наші гравці. Кількість браку, яка була у першому таймі, не зрозуміла для мене. Багато футболістів сьогодні зіграли не на своєму рівні. Ми повинні аналізувати, що стало причиною цього. Поки що не можу дати оцінку, але можна сказати, що ми не були на себе схожі," – поділився своїми думками Шовковський.

Також тренер прокоментував гру Полісся. Однак, головним фокусом для нього було не суперник, а власна команда:

"Я не дивився на Полісся, я дивився на свою команду і, чесно кажучи, не задоволений її діями. Ми не змогли показати ту гру, яку я очікував".

Крім того, Шовковський відповів на запитання про майбутній фінал Кубка України, в якому Динамо зустрінеться з Шахтарем. Тренер не став давати конкретних прогнозів щодо складу на той матч, зазначивши, що стан футболістів після цієї гри буде вирішальним:

"Я не знаю, у якому стані будуть наші футболісти після сьогоднішньої гри. Можливо, зміни будуть, можливо – ні. Це питання залежить від ситуації й тренувального процесу."

Щодо оцінки гри гравців центра поля, Шовковський відмовився давати оцінки конкретним футболістам, підкресливши, що оцінювати слід не індивідуально, а командну гру:

"Я не буду оцінювати футболістів, я ніколи цього не роблю. Я оцінюю гру команди. Як я вже сказав, грою команди я не задоволений", — підсумував тренер.