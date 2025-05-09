Україна

Педро Енріке поділився враженнями від гри Шахтаря проти Зорі і розповів про підготовку до фіналу Кубка України.

Захисник Шахтаря Педро Енріке прокоментував нічию з Зорею (0:0) у матчі УПЛ, де його команда змушена була грати більшу частину гри в меншості після вилучення Грама. Футболіст висловив задоволення від командної гри та розповів, що складна ситуація на полі не вплинула на їх бойовий дух.

"Грати в меншості майже весь матч було важко, але, попри це, ми продемонстрували гідну гру. Важливо адаптуватися до таких моментів. Підсумок матчу з Зорею може здатися незадовільним, але для нас головне — ми не втратили концентрацію", — зазначив Енріке.

Також гравець розповів про майбутній фінал Кубка України проти Динамо: "Ми повністю зосереджені на цій грі. Це дуже важливий матч, і кожен із нас готовий віддати всі сили, щоб здобути трофей для наших фанатів", — підсумував бразилець.

Звіт про матч Зоря — Шахтар читайте на Football.ua.