Україна

Захисник Динамо — про нічию з Поліссям, боротьбу за чемпіонство та підготовку до фіналу Кубка України.

Після виїзного матчу 28 туру УПЛ проти Полісся (0:0) захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував результат зустрічі та поділився своїм настроєм напередодні вирішальних поєдинків сезону.

"Важка гра була, і ми розуміли, що вона такою буде, адже у суперника також високі задачі на сезон. Не вдалося забити... Такі ігри бувають, що потрібно перебороти себе. Бувають і нічиї, і поразки, але головне – не зупинятися. Маємо мету, і будемо йти до неї до кінця", – сказав Михавко.

Залишаючись у боротьбі за чемпіонство, Динамо не має права на осічки в заключних турах. Тарас визнає, що тиск результату присутній, проте команда намагається зберігати холодну голову.

"Можливо, й тисне, адже в нас на кожен матч лише одна задача – здобути перемогу. Але, повторюся, бувають такі матчі... Сьогодні не вдалося перемогти, але будемо боротися до кінця. У нас у колективі всі підтримують один одного й готуємося до наступних матчів крок за кроком", – додав він.

Михавко не потрапив до стартового складу через нещодавнє ушкодження, однак зумів вийти на заміну.

"Було ушкодження, не тренувався днів вісім-дев’ять. До матчу з Поліссям я готувався, провів десь три тренування, тому фізично готовий не був на сто відсотків. Але я все розумію, і скільки б часу мені не надавали, завжди готовий виходити та приносити максимальну користь команді", – пояснив футболіст.

Вже найближчим часом на Динамо чекає фінал Кубка України проти Шахтаря, який також відбудеться у Житомирі.

"Можу сказати, що поле в ідеальному стані. Готуємося до гри з Шахтарем, розуміючи всю відповідальність, оскільки це фінал розіграшу Кубка України", – підсумував Михавко.

Раніше про гру з Поліссям висловився Олександр Шовковський.