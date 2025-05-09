Україна

Турецький фахівець мріє очолити клуб із Мадрида.

Президент турецького Еюпспора Мурат Озкая підтвердив чутки у ЗМІ, що донецький Шахтар зробив офіційну пропозицію щодо головного тренера Арди Турана. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, турецький фахівець, який по суті тільки-но розпочав тренерську кар'єру, мріє очолити мадридський Атлетіко після відходу Дієго Сімеоне.

Також наголошується, що керівництво "матрацників" знає про це та уважно стежить за розвитком турка.

Щодо Шахтаря, то близький друг і колишній гравець Галатасарая Неджаті Атеш порадив Арді прийняти пропозицію "гірників".

Раніше була інформація, що спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна провів другий раунд переговорів із Тураном, який пройшов у Стамбулі. Арда є головним кандидатом на заміну Маріно Пушича.

Після 27 турів Шахтар посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на десять балів. Між ними Олександрія, яка має на шість очок більше, ніж у "гірників".