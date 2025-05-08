Україна

Чутки про можливу заміну Маріно Пушича на чолі "гірників" продовжуються.

Донецький Шахтар після завершення цього сезону може відправити у відставку головного тренера Маріно Пушича. Про це повідомляє журналіст Sports Digitale Ягіз Санбуджоглу.

За інформацією джерела, головним кандидатом на заміну боснійцю є наставник Еюпсора Арда Туран.

Зазначається, що другий раунд переговорів між сторонами після зустрічі в Лондоні пройшов у Стамбулі, де з Тураном зустрівся спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

Після 27 турів Шахтар набрав 57 очок та посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Олександрії на шість балів. Між "гірниками" та лідером Динамо — десять очок.

Еюпспор у свою чергу посідає шосте місце у турецькій Суперлізі, набравши 50 очок після 33 матчів.