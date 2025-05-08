Чутки про можливу заміну Маріно Пушича на чолі "гірників" продовжуються.
Арда Туран, Getty Images
08 травня 2025, 20:58
Донецький Шахтар після завершення цього сезону може відправити у відставку головного тренера Маріно Пушича. Про це повідомляє журналіст Sports Digitale Ягіз Санбуджоглу.
За інформацією джерела, головним кандидатом на заміну боснійцю є наставник Еюпсора Арда Туран.
Зазначається, що другий раунд переговорів між сторонами після зустрічі в Лондоні пройшов у Стамбулі, де з Тураном зустрівся спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.
Після 27 турів Шахтар набрав 57 очок та посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Олександрії на шість балів. Між "гірниками" та лідером Динамо — десять очок.
Еюпспор у свою чергу посідає шосте місце у турецькій Суперлізі, набравши 50 очок після 33 матчів.