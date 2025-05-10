Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 10 травня 2025 року.

Столична Оболонь у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділила очки із черкаським ЛНЗ (0:0).

Команда Сергія Шищенка володіла ініціативою у матчі, проте реалізувати один із своїх рідкісних моментів не змогла, як власне й підопічні Романа Григорчука.

Після 28 турів Оболонь та ЛНЗ набрали по 29 очок та займають 10 та 11 місця відповідно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — ЛНЗ в рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — ЛНЗ 0:0

Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Осман (Суханов, 46) — Вітенчук, Курко (Груша, 60), Черненко (Мединський, 78) — Блізніченко (Теслюк, 60), Устименко (Бичек, 60).

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Топалов (Макуана, 71), Танковський, Кушніренко, Г. Пасіч (Молло, 71) — Яшарі, Тілль (Авагімян, 80).

Попередження: Ільїн — Молло, Драмбаєв.